Грузинский народ требует новых выборов и европейского будущего - Зурабишвили
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили обратилась в Европарламент с просьбой оказать давление на грузинское правительство для проведения новых выборов. Она заявила о репрессиях против мирных протестующих и украденных результатах голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ЕС оказать давление на пророссийское правительство Грузии для проведения новых выборов на фоне полицейских репрессий против мирных протестующих, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Президент Грузии выступила с речью в Европарламенте и заявила, что грузинское общество как таковое не разделено - есть грузинский народ и репрессивный аппарат одной партии.
При этом Зурабишвили подчеркнула, что речь идет о мирном протесте.
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"Мы просим только две вещи: отдать нам свой голос, поскольку выборы были украдены, и вернуть нам наше европейское будущее путем проведения новых выборов", - сказала она.
В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых, победила правящая партия "Грузинская мечта" с 54% голосов. Однако оппозиция отказалась признавать официальные результаты голосования и призвала к акциям протеста, указав на многочисленные нарушения.
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Напомним
УНН уже писал, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.