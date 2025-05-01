Ночная атака дронов на Одессу: стали известны подробности
Киев • УНН
Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал подробности вражеской атаки по Одессе в ночь на четверг, 1 мая. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, россияне атаковали город ударными беспилотниками.
Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары
Он добавил, что сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. В то же время информация о пострадавших уточняется.
Напомним
В ночь на четверг, 1 мая, Одесса оказалась под массированной атакой вражеских дронов. Местные паблики сообщили, что в Одессе вражеский БпЛА попал в многоэтажку. Также в мониторинговых группах говорили о работе ПВО из-за вражеской атаки "Шахедов". Местные жители сообщили о как минимум 10 взрывах в городе.
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