Нічна атака дронів на Одесу: стали відомі подробиці
Київ • УНН
Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів подробиці ворожої атаки по Одесі в ніч на четвер, 1 травня. Про це повідомляє УНН.
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За його словами, росіяни атакували місто ударними безпілотниками.
Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі
Він додав що нині всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Водночас інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
В ніч на четвер, 1 травня, Одеса опинилась під масованою атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поівдомили, що в Одесі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку. Також в моніторингових групах говорили про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів". Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів у місті.
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