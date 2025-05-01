Нічна атака дронів на Одесу: стали відомі подробиці

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів подробиці ворожої атаки по Одесі в ніч на четвер, 1 травня. Про це повідомляє УНН.

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За його словами, росіяни атакували місто ударними безпілотниками.

Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі - повідомив Кіпер.

Він додав що нині всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Водночас інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

В ніч на четвер, 1 травня, Одеса опинилась під масованою атакою ворожих дронів. Місцеві пабліки поівдомили, що в Одесі ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку. Також в моніторингових групах говорили про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів". Місцеві мешканці повідомили про щонайменше 10 вибухів у місті.

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