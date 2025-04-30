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The Times

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Атака на Харківщину: кількість постраждалих зросла до 12, серед них діти

Київ • УНН

 • 3000 перегляди

Внаслідок російської атаки дронами по житловій забудові міста Південне на Харківщині кількість постраждалих зросла до 12, серед яких семеро дітей. росіяни використали для атаки БПЛА "Шахед".

Атака на Харківщину: кількість постраждалих зросла до 12, серед них діти

У Харківській області внаслідок російської атаки дронами по житловій забудові міста Південне кількість постраждалих зросла до 12 чоловік. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Серед постраждалих сім дітей: пʼятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяці до 15 років, а також два хлопчики 5 та 13 років. 

Інших подробиць у прокуратурі не озвучили.

Нагадаємо

У вівторок, 30 квітня, російські війська атакували дронами житлову забудову Південного на Харківщині. Спочатку повідомляли про 9 постраждалих, включно з дітьми, пошкоджено будинки та авто.

За даними правоохоронців, росіяни використали для атаки по місту БПЛА "Шахед", які окупанти назвали "Герань".

Також росіяни атакували "Шахедами" Дніпро. В результаті атаки загинув 53-річний чоловік, поранено 78-річного. Було пошкоджено приватний сектор, підприємство та інфраструктуру Нікопольського району.

Загалом у ніч на 30 квітня росіяни випустили 108 дронів, з яких 50 одиниць було збито.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Харківська область
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