Атака на Харківщину: кількість постраждалих зросла до 12, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки дронами по житловій забудові міста Південне на Харківщині кількість постраждалих зросла до 12, серед яких семеро дітей. росіяни використали для атаки БПЛА "Шахед".
У Харківській області внаслідок російської атаки дронами по житловій забудові міста Південне кількість постраждалих зросла до 12 чоловік. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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Серед постраждалих сім дітей: пʼятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяці до 15 років, а також два хлопчики 5 та 13 років.
Інших подробиць у прокуратурі не озвучили.
Нагадаємо
У вівторок, 30 квітня, російські війська атакували дронами житлову забудову Південного на Харківщині. Спочатку повідомляли про 9 постраждалих, включно з дітьми, пошкоджено будинки та авто.
За даними правоохоронців, росіяни використали для атаки по місту БПЛА "Шахед", які окупанти назвали "Герань".
Також росіяни атакували "Шахедами" Дніпро. В результаті атаки загинув 53-річний чоловік, поранено 78-річного. Було пошкоджено приватний сектор, підприємство та інфраструктуру Нікопольського району.
Загалом у ніч на 30 квітня росіяни випустили 108 дронів, з яких 50 одиниць було збито.