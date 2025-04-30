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Над Україною з ночі збили 50 зі 108 запущених рф дронів

Київ • УНН

 • 4394 перегляди

Вночі 30 квітня росія атакувала Україну 108 дронами, націлюючись на Дніпро та Харків. Збито 50 «шахедів», 22 дрони втрачено, постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

Над Україною з ночі збили 50 зі 108 запущених рф дронів

росія з ночі атакувала Україну 108 дронами, збито 50 з них, 22 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 квітня ворог атакував 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

"Основні напрямки удару - Дніпро та Харків", - повідомили у Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11.30 підтверджено збиття 50 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

22 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина", - ідеться у повідомленні.

"Два ворожі БпЛА - в повітряному просторі України. Бойова робота триває!" - зазначили у ПС ЗСУ.

росія атакувала Україну понад 100 дронами за ніч, 375 - з початку тижня: Зеленський відреагував на чергову атаку рф30.04.25, 11:08 • 7804 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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