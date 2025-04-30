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Над Украиной с ночи сбили 50 из 108 запущенных рф дронов

Киев • УНН

 • 3050 просмотра

Ночью 30 апреля россия атаковала Украину 108 дронами, нацеливаясь на Днепр и Харьков. Сбито 50 «шахедов», 22 дрона потеряно, пострадали Харьковская и Днепропетровская области.

Над Украиной с ночи сбили 50 из 108 запущенных рф дронов

россия с ночи атаковала Украину 108 дронами, сбито 50 из них, 22 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 апреля враг атаковал 108-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

"Основные направления удара - Днепр и Харьков", - сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие 50 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

22 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

"Два вражеских БПЛА - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" - отметили в ВС ВСУ.

россия атаковала Украину более 100 дронами за ночь, 375 - с начала недели: Зеленский отреагировал на очередную атаку рф30.04.25, 11:08 • 7062 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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