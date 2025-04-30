Над Украиной с ночи сбили 50 из 108 запущенных рф дронов
Киев • УНН
Ночью 30 апреля россия атаковала Украину 108 дронами, нацеливаясь на Днепр и Харьков. Сбито 50 «шахедов», 22 дрона потеряно, пострадали Харьковская и Днепропетровская области.
россия с ночи атаковала Украину 108 дронами, сбито 50 из них, 22 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 апреля враг атаковал 108-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
"Основные направления удара - Днепр и Харьков", - сообщили в Воздушных силах.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие 50 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны
22 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.
"Два вражеских БПЛА - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" - отметили в ВС ВСУ.
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