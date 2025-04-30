россия атаковала Украину более 100 дронами за ночь, 375 - с начала недели: Зеленский отреагировал на очередную атаку рф
Киев • УНН
Ночью Россия запустила более 100 дронов. В Харькове более 45 раненых, в Днепре - 1 погибший. Зеленский призвал к усилению давления на РФ и предоставлению Украине ПВО.
Ночью россия запустила по Украине более 100 беспилотников, 375 ударных дронов с начала недели, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что нужно давление на россию, сильные дополнительные санкции, и дополнительные системы ПВО для Украины, пишет УНН.
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"Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и громады. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 - "шахеды", - написал Зеленский в соцсетях.
В Харькове, по его словам, в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей. "Самому младшему раненому пять лет всего. Всем оказывается медицинская помощь. На местах продолжаются спасательные работы. Пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего - 13 гражданских локаций в городе", - отметил Президент.
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"В Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один - ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура", - сообщил Глава государства.
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"В Доброполье попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек", - указал Зеленский.
Он отметил, что все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. "И так - каждый день", - подчеркнул Президент.
Именно поэтому нужно давление на россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор россии невозможным
При этом он выразил благодарность "всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, всем, кто готовит новые санкции против россии за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни".