россия атаковала Украину более 100 дронами за ночь, 375 - с начала недели: Зеленский отреагировал на очередную атаку рф

Ночью россия запустила по Украине более 100 беспилотников, 375 ударных дронов с начала недели, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, указав, что нужно давление на россию, сильные дополнительные санкции, и дополнительные системы ПВО для Украины, пишет УНН.

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"Харьков, Днепр, Доброполье, другие наши города и громады. Более 100 российских ударных дронов за эту ночь, 375 ударных дронов с начала недели, из них более 190 - "шахеды", - написал Зеленский в соцсетях.

В Харькове, по его словам, в результате двух волн ударов ранены более 45 человек, и среди них двое детей. "Самому младшему раненому пять лет всего. Всем оказывается медицинская помощь. На местах продолжаются спасательные работы. Пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего - 13 гражданских локаций в городе", - отметил Президент.

Удар рф дронами по Харькову: уже 47 пострадавших, среди них дети

"В Днепре, к сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным. Еще один - ранен. Удару тоже подверглась гражданская инфраструктура", - сообщил Глава государства.

В Днепре вражеская атака БпЛА: есть погибший, повреждены дома

"В Доброполье попали в здание шахты, повредили обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек", - указал Зеленский.

Он отметил, что все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. "И так - каждый день", - подчеркнул Президент.

Именно поэтому нужно давление на россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор россии невозможным - подчеркнул Зеленский.

При этом он выразил благодарность "всем, кто поддерживает Украину и украинцев в это время, всем, кто готовит новые санкции против россии за затягивание войны и оборонные пакеты для Украины ради защиты жизни".