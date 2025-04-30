росія атакувала Україну понад 100 дронами за ніч, 375 - з початку тижня: Зеленський відреагував на чергову атаку рф

Вночі росія запустила по Україні понад 100 безпілотників, 375 ударних дронів від початку тижня, повідомив Президент України Володимир Зеленський, вказавши, що потрібен тиск на росію, сильні додаткові санкції, та додаткові системи ППО для України, пише УНН.

"Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 - "шахеди", - написав Зеленський у соцмережах.

У Харкові, з його слів, внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей. "Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього - 13 цивільних локацій у місті", - зазначив Президент.

Удар рф дронами по Харкову: уже 47 постраждалих, серед них діти

"У Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура", - повідомив Глава держави.

У Дніпрі ворожа атака БпЛА: є загиблий, пошкоджені будинки

"У Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина", - вказав Зеленський.

Він зазначив, що весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. "І так - щодня", - наголосив Президент.

Саме тому потрібен тиск на росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор росії неможливим