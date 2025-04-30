Атака на Харьковскую область: количество пострадавших возросло до 12, среди них дети
Киев • УНН
В результате российской атаки дронами по жилой застройке города Южное в Харьковской области количество пострадавших возросло до 12, среди которых семеро детей. россияне использовали для атаки БПЛА "Шахед".
В Харьковской области в результате российской атаки дронами по жилой застройке города Пивденное количество пострадавших возросло до 12 человек. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Среди пострадавших семь детей: пятеро девочек в возрасте от 1 года 2 месяцев до 15 лет, а также два мальчика 5 и 13 лет.
Других подробностей в прокуратуре не озвучили.
Напомним
Во вторник, 30 апреля, российские войска атаковали дронами жилую застройку Пивденного в Харьковской области. Сначала сообщалось о 9 пострадавших, включая детей, повреждены дома и авто.
По данным правоохранителей, россияне использовали для атаки по городу БПЛА "Шахед", которые оккупанты назвали "Герань".
Также россияне атаковали "Шахедами" Днепр. В результате атаки погиб 53-летний мужчина, ранен 78-летний. Были повреждены частный сектор, предприятие и инфраструктура Никопольского района.
Всего в ночь на 30 апреля россияне выпустили 108 дронов, из которых 50 единиц были сбиты.