Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.
28 декабря действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне инаугурации Михеила Кавелашвили на пост президента, заявила, что остается в резиденции. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает УНН.
Детали
Отмечается, что Зурабишвили выступила с обращением из официальной резиденции президента Грузии - дворца Орбелиани в Тбилиси.
Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы
Действующий президент Грузии не признает президентские выборы, которые состоялись в Грузии 14 декабря. Тогда избирательная коллегия Грузии, большинство которой имела "Грузинская мечта", избрала президентом Михеила Кавелашвили.
Напомним
Президент Грузии отказывается уходить в отставку и называет новые выборы "пародией".