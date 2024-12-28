Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

28 декабря действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне инаугурации Михеила Кавелашвили на пост президента, заявила, что остается в резиденции. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает УНН.

Детали

Отмечается, что Зурабишвили выступила с обращением из официальной резиденции президента Грузии - дворца Орбелиани в Тбилиси.

Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы