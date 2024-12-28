Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

ukenru
Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
18:16 • 67293 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 108523 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 118950 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 122074 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 118297 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 112971 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 106880 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 143247 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Эксклюзив
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
 • 149469 просмотра

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Эксклюзив
Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА
 • 110658 просмотра

Политолог: оценка "отлично" для Думы - это формальность, которая маскирует бездействие АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Под Киевом арендатор застрелил владельца жилья и скрылся на его авто - полиция

Под Киевом арендатор застрелил владельца жилья и скрылся на его авто - полиция

 • 21064 просмотра
"Похоже, путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины": Зеленский ответил на заявления премьера Словакии по электричеству

"Похоже, путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины": Зеленский ответил на заявления премьера Словакии по электричеству

 • 57001 просмотра
Правительство согласовало увольнение руководителей Киевской и Полтавской ОГА

Правительство согласовало увольнение руководителей Киевской и Полтавской ОГА

 • 23707 просмотра
Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы премьера Словакии о прекращении поставок электроэнергии

Украина призвала Еврокомиссию отреагировать на угрозы премьера Словакии о прекращении поставок электроэнергии

 • 27109 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

17:07 • 40685 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

18:16 • 67293 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 122815 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 143247 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 149469 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 139893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

17:07 • 40685 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 100556 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 101029 просмотра
Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

Google разработал игру в браузере по мотивам сериала "Игра в кальмара"

 • 90445 просмотра
В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

В киевском зоопарке питон Платон получил особый новогодний подарок

 • 100573 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

Зурабишвили заявила, что остается в резиденции Президента страны

Киев  •  УНН

 • 4446 просмотра

Read in English

Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.

28 декабря действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне инаугурации Михеила Кавелашвили на пост президента, заявила, что остается в резиденции. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает УНН.

Детали

Отмечается, что Зурабишвили выступила с обращением из официальной резиденции президента Грузии - дворца Орбелиани в Тбилиси.

Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы

- заявила Зурабишвили во время обращения.

Действующий президент Грузии не признает президентские выборы, которые состоялись в Грузии 14 декабря. Тогда избирательная коллегия Грузии, большинство которой имела "Грузинская мечта", избрала президентом Михеила Кавелашвили.

Напомним

Президент Грузии отказывается уходить в отставку и называет новые выборы "пародией".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
tbilisiТбилиси
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
hruziia-krainaГрузия