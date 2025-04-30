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50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

Киев • УНН

 • 2454 просмотра

Леонардо Ди Каприо заметно похудел во время отдыха с Витторией Черетти на Ибице. Инсайдер сообщает, что Виттория оказывает положительное влияние на актера.

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

На этой неделе появились фотографии известного голливудского актера Леонардо Ди Каприо во время отдыха с его 26-летней девушкой супермоделью Витторией Черетти на Ибице. На фотографиях актер выглядит заметно стройнее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Папарацци подловили пару, когда они выходили из эксклюзивного испанского приморского ресторана Casa Jondal, где тартар из стейка с икрой стоит аж 295 долларов.

Ди Каприо заменил свою фирменную маску для лица, которую часто надевал, пытаясь скрыть свою личность, на темную шляпу, солнцезащитные очки и худи, чтобы оставаться инкогнито. Однако даже под этой довольно свободной одеждой было заметно, что телосложение кинозвезды заметно уменьшилось.

Лео и раньше сбрасывал лишний вес, но на этот раз все иначе, потому что это не для роли в кино. Он поправляется и набирает форму, чтобы не отставать от Виттории. Она имеет на него большое влияние, и он очень влюблен в нее. Теперь она часть его мира, и он намерен сохранить это так же 

- рассказал изданию источник, близкий к Ди Каприо.

Также по информации Dailymail, модель крайне довольна результатами своего влияния на бойфренда.

Виттория наслаждается своим, так сказать, "новым мужчиной", она очень им счастлива. Но ее отнюдь не оттолкнуло то, как он выглядел раньше

 - добавил источник.

Ранее в Голливуде актера дразнили за его склонность бросать девушек после того, как им исполнялось 25. Однако похоже, что Черетти, которой уже исполнилось 26 лет, разорвала эту бесконечную цепь романов Ди Каприо. Ранее актер признался в интервью журналу Esquire 2014 года, что женщинам было трудно пережить его более кочевой образ жизни, однако сейчас, кажется, что эта проблема решена.

Она самая настоящая девушка, которая у него когда-либо была, и она дает ему ощущение искренней любви. Видно, что они оба ценят то, что имеют. Она понимает, что его график может меняться, и никогда не проявляет ревности 

- поделился источник информацией об отношениях пары.

"Кризис среднего возраста": Ди Каприо шокировал публику внезапным изменением имиджа02.04.25, 13:22 • 198203 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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