50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

Цього тижня з'явились фотографії відомого голлівудського актора Леонардо Ді Капріо під час відпочинку з його 26-річною дівчиною супермоделлю Вітторією Черетті на Ібіці. На світлинах актор виглядає помітно стрункіше. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.

Папараці підловили пару, коли вони виходили з ексклюзивного іспанського приморського ресторану Casa Jondal, де тартар зі стейку з ікрою коштує аж 295 доларів.

Ді Капріо замінив свою фірмову маску для обличчя, яку часто одягав, намагаючись приховати свою особу, на темний капелюх, сонцезахисні окуляри та худі, щоб залишатися інкогніто. Проте навіть під цим доволі вільним одягом було помітно, що статура кінозірки помітно зменшилася.

Лео й раніше скидав зайву вагу, але цього разу все інакше, бо це не для ролі в кіно. Він одужує та набирає форму, щоб не відставати від Вітторії. Вона має на нього великий вплив, і він дуже закоханий у неї. Тепер вона частина його світу, і він має намір зберегти це так само - розповіло виданню джерело, близьке до Ді Капріо.

Також за інформацією Dailymail, модель вкрай задоволена результатами свого впливу на бойфренда.

Вітторія насолоджується своїм, так би мовити, "новим чоловіком", вона дуже ним щаслива. Але її аж ніяк не відштовхнуло те, як він виглядав раніше - додало джерело.

Раніше у Голлівуді актора дражнили за його схильність кидати дівчат після того, як їм виповнювалося 25. Проте схоже, що Черетті, якій вже виповнилося 26 років, розірвала цей нескінченний ланцюг романів Ді Капріо. Раніше актор зізнався в інтерв'ю журналу Esquire 2014 року, що жінкам було важко пережити його більш кочовий спосіб життя, проте зараз, здається, що ця проблема вирішена.

Вона найсправжня дівчина, яка в нього коли-небудь була, і вона дає йому відчуття щирого кохання. Видно, що вони обидва цінують те, що мають. Вона розуміє, що його графік може змінюватися, і ніколи не виявляє ревнощів - поділилося джерело інформацією про стосунки пари.

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