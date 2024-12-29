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США готовят акт о признании Зурабишвили единственным законным президентом Грузии

США готовят акт о признании Зурабишвили единственным законным президентом Грузии

Киев  •  УНН

 • 178 просмотра

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Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал внесение акта о непризнании США нового режима в Грузии. Документ будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до проведения честных выборов.

На следующей неделе в Конгресс США внесут акт о признании Саломе Зурабишвили единственным законным президентом Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление республиканца Джо Уилсона в соцсети Х.

Я представлю акт о непризнании грузинского кошмара, который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и признает Саломе Зурабишвили как единственного законного лидера в Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы

- написал Джо Уилсон в соцсети Х.

Джо Уилсона, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей также отметил, что акт предусматривает запрет на признание со стороны США незаконного режима в Грузии.

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Отмечается, что речь идет о периоде, пока в стране не проведут честные перевыборы.

Напомним

Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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