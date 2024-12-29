США готовят акт о признании Зурабишвили единственным законным президентом Грузии
Киев • УНН
Конгрессмен Джо Уилсон анонсировал внесение акта о непризнании США нового режима в Грузии. Документ будет признавать Саломе Зурабишвили единственным законным лидером до проведения честных выборов.
На следующей неделе в Конгресс США внесут акт о признании Саломе Зурабишвили единственным законным президентом Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление республиканца Джо Уилсона в соцсети Х.
Я представлю акт о непризнании грузинского кошмара, который запретит США признавать незаконный диктаторский режим в Грузии и признает Саломе Зурабишвили как единственного законного лидера в Грузии до тех пор, пока не будут проведены свободные и справедливые выборы
Джо Уилсона, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей также отметил, что акт предусматривает запрет на признание со стороны США незаконного режима в Грузии.
Отмечается, что речь идет о периоде, пока в стране не проведут честные перевыборы.
Напомним
Саломе Зурабишвили заявила, что остается в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси накануне инаугурации нового президента. Она не признает результаты президентских выборов от 14 декабря, на которых победил Михеил Кавелашвили.