Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"

По всей Грузии сегодня в течение дня пройдет несколько акций против закона об "иноагентах". Эпицентр протеста - парламент, где с утра уже собираются активисты, выступающие против спорной инициативы "Грузинской мечты", сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

Сегодня парламентское большинство в грузинском парламенте намерено преодолеть вето президента, наложенное на законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Для участия в акции в Тбилиси приезжают граждане из разных регионов страны.

"Как и последние полтора месяца, сегодня я стою здесь со своими сотрудниками и членами своей семьи... Я лично не питаю особых надежд на то, что они не преодолеют вето. У них было полтора месяца, чтобы отказаться от предательского шага. Мы считаем, что уже победили. Прогрессивная часть мира находится на нашей стороне, поэтому, если мы не сможем сегодня добиться окончательной победы – отмены этого закона и не сможем положить конец жестокому российскому режиму в этой стране, мы обязательно добьемся этого на выборах в октябре", - сказал один участник митинга в интервью телекомпании "Пирвели".

Возле парламента, как указано, мобилизованы полицейские силы. Все входы в здание заблокированы. Силовики и спецтехника мобилизованы у здания правительственной канцелярии.

Заседание парламента, на котором "Грузинская мечта" намерена преодолеть вето президента, началось в 12:00. Масштабная акция протеста начнется возле высшего законодательного органа в 17:00 по тбилисскому времени.

Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"