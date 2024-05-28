Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

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Повестки через приложение Резерв+ не рассылаются - Минобороны
В Минобороны уточнили, что повестки нельзя получить через приложение «Резерв+», поскольку соответствующего законодательного решения для этого функционала пока нет.
В этом году Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ 10 отечественных роботизированных комплексов
С начала года Министерство обороны Украины приняло на вооружение Вооруженных Сил более 10 роботизированных комплексов отечественного производства. Некоторые комплексы уже успешно прошли боевые испытания и получили высокую оценку украинских защитников.
18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код
18 июня в приложении «Резерв+» появится QR-код, который позволит электронным данным заменить бумажные военные билеты, устраняя необходимость в физических документах.
россияне продолжают атаковать в районе Старомайорского - Генштаб
Российские оккупанты продолжают обстрелы вблизи Старомайорского: три атаки отбиты, украинские военные контролируют ситуацию.
Зеленский и король Бельгии Филипп обсудили Саммит мира
Президент Зеленский обсудил с королем Бельгии Филиппом предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и ожидания Украины от него.
Армия рф атаковала Харьков: предварительно, есть возгорание гражданской инфраструктуры
Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, вызвав пожар в гражданской инфраструктуре, о жертвах не сообщается.
Генсек НАТО: мы не видим никаких признаков того, что путин планирует закончить эту войну
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мы не видим никаких признаков" того, что глава Кремля Владимир Путин планирует закончить войну.
Волошин: за прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции около 3,5 тысяч раз
За прошедшие сутки российские войска совершили около 3500 обстрелов украинских позиций вдоль всей линии фронта, в частности, 115 боевых столкновений и более 500 обстрелов украинских позиций произошло ночью.
Продолжается два боевых столкновения в районе Липцов на Харьковщине - Генштаб
Под Липцами на Харьковщине продолжаются два боевых столкновения - украинские войска укрепляют оборону и активно противостоят российским оккупантам.