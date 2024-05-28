Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который критики называют российским. 84 голосами депутаты проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде. Четверо высказались против, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Практически вся оппозиция в знак протеста покинула заседание и не участвовала в голосовании. Оппоненты власти присоединились к митингу на проспекте Руставели.

Парламент Грузии принял закон об иностранных агентах в третьем чтении 14 мая. Вскоре президент наложила на него вето.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон "по своей сути и духу российским", противоречащим конституции и "всем европейским стандартам", а также препятствием на европейском пути Грузии. В своих мотивационных замечаниях они предлагали, чтобы закон действовал лишь один день, а затем был отменен.

Возле парламента Грузии акция протеста на фоне намерений депутатов преодолеть вето на закон об "иноагентах"

Спикер парламента Шалва Папуашвили назвал это предложение "насмешкой". Премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили "закрыла все пространство для здоровой дискуссии" по их инициативе.

В "Грузинской мечте" рассчитывали, что в рамках процедуры вето в своих замечаниях президент отразит пожелания международных партнеров. Зурабишвили указала, что закон нарушает сразу четыре статьи конституции и изменить его просто невозможно.

После преодоления вето закон снова направят на подпись президенту. Если Зурабишвили снова его не подпишет, его подпишет и опубликует спикер парламента Шалва Папуашвили. После публикации закон вступит в силу.

Добавим

Ранее сегодня спикеры парламентов семи стран Евросоюза (Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Франции и Чехии) призвали Папуашвили отменить закон об иноагентах. Он ответил им большим письмом, в котором говорилось об угрозах "скрытого иностранного вмешательства".

Целью принятия закона "Грузинская мечта" называет повышение прозрачности СМИ и НПО, которые финансируются из-за рубежа, а также защиту государственного суверенитета. Критику со стороны Запада официальный Тбилиси объясняет влиянием "глобальной партии войны", которая стремится открыть в Грузии второй фронт российско-украинской войны.

Оппоненты закона указывают, что с таких же законодательных изменений в россии началось преследование критических СМИ, активистов и оппозиции. Поэтому все акции протеста в Тбилиси проходят под лозунгом "Нет российскому закону!".

Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"

В Венецианской комиссии считают, что в нынешнем виде закон является антидемократическим и может быть использован для подавления критиков власти. Его сравнивают с законами, принятыми россией, Венгрией и Кыргызстаном. В ответ на эту оценку "Грузинская мечта" обвинила юристов Совета Европы в том, что они дают "предвзятые политические оценки вместо профессиональной дискуссии". Аналогично партия власти проигнорировала резкую критику США, ЕС, ООН и ОБСЕ, а также масштабные протесты против закона в Грузии.

Ситуация с законом об иноагентах за полтора месяца привела к кризису отношений Грузии с западными партнерами. США объявили о пересмотре отношений с Грузией и введении санкций в отношении чиновников, ответственных за подрыв демократии. Под вопросом оказалась дальнейшая интеграция Грузии в ЕС.

россия, наоборот, поддержала официальный Тбилиси, обвинив Запад во вмешательстве во внутренние дела страны.