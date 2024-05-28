"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"
Киев • УНН
Еврокомиссия повторила позицию ЕС, согласно которой принятый в Грузии закон об "иноагентах" "противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза".
В Евросоюзе разочарованы действиями грузинского парламента, который преодолел вето президента на закон об "иноагентах". Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает УНН.
Детали
Европейский Союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и пренебречь детальными юридическими аргументами Венецианской комиссии, которые ведут к четкой рекомендации отменить этот закон
В ЕС подчеркивают, что Запад неоднократно указывал, что этот закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС.
Поэтому его принятие предусматривает отступление от трех из девяти евроинтеграционных рекомендаций для Тбилиси. В Евросоюзе призвали Грузию вернуться на путь в ЕС и отказаться от поддержки этого документа.
ЕС и его страны-члены рассматривают все варианты реакции на эти события. Мы продолжаем поддерживать грузинский народ и признаем выбор подавляющего большинства из них за европейское будущее своей страны
Напомним,
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который критики называют российским. 84 голосами депутаты проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде.
Практически вся оппозиция в знак протеста покинула заседание и не участвовала в голосовании.
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