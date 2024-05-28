"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

В Евросоюзе разочарованы действиями грузинского парламента, который преодолел вето президента на закон об "иноагентах". Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает УНН.

Детали

Европейский Союз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и пренебречь детальными юридическими аргументами Венецианской комиссии, которые ведут к четкой рекомендации отменить этот закон - говорится в заявлении Европейской комиссии.

В ЕС подчеркивают, что Запад неоднократно указывал, что этот закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС.

Поэтому его принятие предусматривает отступление от трех из девяти евроинтеграционных рекомендаций для Тбилиси. В Евросоюзе призвали Грузию вернуться на путь в ЕС и отказаться от поддержки этого документа.

ЕС и его страны-члены рассматривают все варианты реакции на эти события. Мы продолжаем поддерживать грузинский народ и признаем выбор подавляющего большинства из них за европейское будущее своей страны - отметили в Еврокомиссии.

Напомним,

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который критики называют российским. 84 голосами депутаты проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде.

Практически вся оппозиция в знак протеста покинула заседание и не участвовала в голосовании.