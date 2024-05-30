Никто не дождется Майдана в Грузии: Кобахидзе сделал громкое заявление и цинично упомянул об Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что никто не дождется Майдана в Грузии и цинично упомянул о "результатах" протестов для Украины, передает УНН со ссылкой на Грузия. Online.

Детали

По словам премьера Грузии, до 2013 года Украина была государством с территориальной целостностью, но сегодня страна развалилась, и никто не несет за это ответственности.

"Я хочу всем сказать, что никто не дождется Майдана в Грузии. Хочу напомнить, какими были результаты Майдана для Украины. Тогда власть Украины реально назначили извне, сначала один раз, потом второй, и в результате тот, кто назначал власть извне, не взял на себя ответственность за события, развернувшиеся в Украине в дальнейшем. До 2013 года Украина была государством, которое имело территориальную целостность, с экономикой 200 миллиардов долларов, а сегодня страна развалилась, экономика страны качественно сократилась за столько лет, 20% территорий страны оккупированы, десятки тысяч человек погибли, и кто возьмет на себя за это ответственность? Ответственности за это никто не несет. Соответственно, больше всего мы должны оберегать независимость страны, потому что никто другой не возьмет на себя ответственность за защиту интересов Грузии. Лучше всего нам это показал пример Украины, поэтому мы должны бережно относиться к независимости нашей страны, государства", - заявил Кобахидзе.

"ЕС рассматривает все варианты реакции": в Евросоюзе отреагировали на принятие в Грузии закона об "иноагентах"

Дополнение

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который критики называют российским. 84 голосами депутаты проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде.

Практически вся оппозиция в знак протеста покинула заседание и не участвовала в голосовании.

Ссылка

Согласно Конституции Грузии, президент может по требованию парламента, правительства или по меньшей мере 200 тысяч избирателей назначить референдум по вопросам, определенным Конституцией и законом, в течение 30 дней после поступления требования о его проведении.

Напомним

В ЕС предупредили, что принятие закона об "иноагентах" предусматривает отступление от трех из девяти евроинтеграционных рекомендаций для Тбилиси. В Евросоюзе призвали Грузию вернуться на путь в ЕС и отказаться от поддержки этого документа.