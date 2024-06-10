Прем'єр Грузії візьме участь у конференції з відновлення України у Берліні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе візьме участь у конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні 11-12 червня, метою якої є мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе разом зі світовими лідерами візьме участь у конференції з відновлення України (URC2024), яка відбудеться у Берліні 11-12 червня. Інформацію про це розповсюджує адміністрація уряду країни, передає Грузія Online, пише УНН.
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Зазначається, що, основною метою заходу є мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ та модернізації України.
URC2024 буде сфокусована на чотирьох тематичних напрямках: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи,
Крім того, у межах цієї конференції будуть обговорюватися макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист довкілля, охорона здоров'я, освіта.
Глава уряду вирушив до Берліна разом із делегацією, у складі якої міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та глава адміністрації уряду Леван Жоржоліані,
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину 11 червня, щоб виступити в парламенті Німеччини та взяти участь у конференції з відновлення України, організованій Міністерством закордонних справ Німеччини.