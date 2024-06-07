Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину 11 червня, щоб виступити в парламенті Німеччини та взяти участь у конференції з відновлення України, організованій Міністерством закордонних справ Німеччини.
Президент України Володимир Зеленський 11 червня відвідає Німеччину. Там він виступить перед німецьким парламентом. Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.
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Як пише видання, у вівторок Зеленський прибуде до Берліна, де має виступити з промовою в Бундестазі (німецький парламент). Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.
За інформацією FAZ, наступного тижня в Німеччині відбудеться конференція з відновлення України, організована в тому числі Федеральним міністерством закордонних справ. Очікується там присутність президента України.
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