Зеленский на следующей неделе посетит Германию

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня посетит Германию. Там он выступит перед немецким парламентом. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

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Как пишет издание, во вторник Зеленский прибудет в Берлин, где должен выступить с речью в бундестаге (немецкий парламент). Для этого нардепы должны собраться на внеочередную сессию.

По информации FAZ, на следующей неделе в Германии состоится конференция по восстановлению Украины, организованная в том числе Федеральным министерством иностранных дел. Ожидается там присутствие президента Украины.

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