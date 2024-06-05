Зеленський зустрінеться з Байденом в Нормандії і на саміті G7
Київ • УНН
Зеленський зустрінеться з Байденом в Нормандії і на саміті G7, щоб обговорити боротьбу України з рф і можливості для продовження підтримки, включаючи потенційне використання заморожених російських коштів для військових зусиль України.
Зеленський зустрінеться з Байденом в Нормандії та на саміті G7. Про це повідомляє The Barron's Daily, передає УНН.
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За інформацією, український президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Нормандії цього тижня, а також на зустрічі G7 в Італії. Ці зустрічі мають на меті обговорення боротьби України з рф.
Згідно з радником з національної безпеки Америки Джейком Салліваном, Байден планує обговорити з Зеленським стан справ в Україні та можливості підтримки країни.
Він (Джо Байден) проведе з ним (Володимир Зеленський) зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України
Також відомо, що Байден і Зеленський зустрінуться на саміті G7, де питання використання заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України буде однією з ключових тем.
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