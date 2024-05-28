Відсутності Байдена на Саміті миру путін аплодуватиме стоячи - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо глава Білого дому Джо Байден не відвідає Глобальний саміт миру, то російський лідер володимир путін буде аплодувати йому стоячи, оскільки Україна очікує присутності Байдена на цьому важливому заході.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо президент США Джо Байден не приїде на Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії за кілька тижнів, то російський диктатор володимир путін аплодуватиме цьому стоячи. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, передає УНН.
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Як зазначив Зеленський, наразі кілька представників Африканського континенту ще не надали згоду на участь у Глобальному саміті миру, але Україна очікує від них підтвердження та вже є позитивні сигнали.
Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки. (...) Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити росія. Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – це цьому тільки буде аплодувати путін, особисто аплодувати путін, при чому стоячи
Також він зазначив, що Україна очікує відповіді від Китаю та Бразилії щодо участі у Саміті миру.
Ми всім відкриті. Для нас кожна думка важлива. Я зараз вам сказав про великі держави за територією, або за впливом, але повірте, кожен голос дуже важливий. Ми вдячні всім тим, хто вже нас підтримав
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії.