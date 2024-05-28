Відсутності Байдена на Саміті миру путін аплодуватиме стоячи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо президент США Джо Байден не приїде на Глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії за кілька тижнів, то російський диктатор володимир путін аплодуватиме цьому стоячи. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо, передає УНН.

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Як зазначив Зеленський, наразі кілька представників Африканського континенту ще не надали згоду на участь у Глобальному саміті миру, але Україна очікує від них підтвердження та вже є позитивні сигнали.

Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки. (...) Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити росія. Я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – це цьому тільки буде аплодувати путін, особисто аплодувати путін, при чому стоячи