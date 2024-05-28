Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если президент США Джо Байден не приедет на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии через несколько недель, то российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать этому стоя. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский, пока несколько представителей Африканского континента еще не дали согласие на участие в Глобальном саммите мира, но Украина ожидает от них подтверждения и уже есть положительные сигналы.

Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байден. И я знаю, что Америка поддерживает Саммит, но мы с вами не знаем на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки. (...) Будет Саммит мира, который организует весь мир, а потом также будет что-то, что попытается сделать Россия. Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его - это этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина ожидает ответа от Китая и Бразилии относительно участия в Саммите мира.

Мы всем открыты. Для нас каждое мнение важно. Я сейчас вам сказал о больших государствах по территории, или по влиянию, но поверьте, каждый голос очень важен. Мы благодарны всем тем, кто уже нас поддержал - резюмировал президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.