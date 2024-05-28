Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если президент США Джо Байден не приедет на Глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии через несколько недель, то российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать этому стоя. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, передает УНН.
Детали
Как отметил Зеленский, пока несколько представителей Африканского континента еще не дали согласие на участие в Глобальном саммите мира, но Украина ожидает от них подтверждения и уже есть положительные сигналы.
Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент Байден. И я знаю, что Америка поддерживает Саммит, но мы с вами не знаем на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки. (...) Будет Саммит мира, который организует весь мир, а потом также будет что-то, что попытается сделать Россия. Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его - это этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя
Также он отметил, что Украина ожидает ответа от Китая и Бразилии относительно участия в Саммите мира.
Мы всем открыты. Для нас каждое мнение важно. Я сейчас вам сказал о больших государствах по территории, или по влиянию, но поверьте, каждый голос очень важен. Мы благодарны всем тем, кто уже нас поддержал
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.
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