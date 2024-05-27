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Вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру

Вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру

Київ • УНН

 • 15795 перегляди

90 країн підтвердили участь у першому Глобальному саміті миру в Швейцарії, спрямованому на досягнення справедливого і тривалого миру.

Наразі вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Так само історичною буде ваша участь, участь Іспанії, у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться вже скоро, майже за 2 тижні у Швейцарії. Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва. Цей саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий, надійний мир. Не просто якусь паузу між російськими ударами, а дійсно мир. Саме там,  на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії рф, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі

– сказав Зеленський.

Президент подякував прем’єру Іспанії за участь у першому Глобальному саміті миру.

Нагадаємо

Україна та Іспанія підписали в Мадриді двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, свої підписи під угодою поставили Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Підготовка до Глобального саміту миру: хто ще підтвердив участь23.05.24, 20:31 • 23477 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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