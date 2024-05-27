Наразі вже 90 країн підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться в червні у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає УНН.

Так само історичною буде ваша участь, участь Іспанії, у першому Глобальному саміті миру, який відбудеться вже скоро, майже за 2 тижні у Швейцарії. Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва. Цей саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий, надійний мир. Не просто якусь паузу між російськими ударами, а дійсно мир. Саме там, на саміті, ми побачимо, хто насправді у світі вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії рф, може продемонструвати на саміті свою справжню зацікавленість у мирі