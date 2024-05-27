Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает УНН.

Так же историческим будет ваше участие, участие Испании, в первом Глобальном саммите мира, который состоится уже скоро, почти через 2 недели в Швейцарии. Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие, и мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства. Этот саммит будет первой реальной возможностью приблизить справедливый, надежный мир. Не просто какую-то паузу между российскими ударами, а действительно мир. Именно там, на саммите, мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии РФ, может продемонстрировать на саммите свою настоящую заинтересованность в мире - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил премьера Испании за участие в первом Глобальном саммите мира.

Напомним

Украина и Испания подписали в Мадриде двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, свои подписи под соглашением поставили Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес.

Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие