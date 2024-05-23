Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Лидеры подтвердили свое участие в Саммите мира, передает УНН.

Чрезвычайно важно привлечь как можно более широкий круг государств к первому Глобальному саммиту мира, чтобы восстановить справедливый мир на принципах Устава ООН. Сегодня провел отдельные телефонные разговоры с Президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии - сообщил Зеленский.

По его словам, главная тема общения - подготовка к Глобальному саммиту мира. Лидеры подтвердили участие своих стран в Саммите. Обсудили также двустороннее сотрудничество между нашими государствами.

"Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо за поддержку нашего народа в защите от российского террора", - резюмировал Зеленский.

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