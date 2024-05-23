Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
severnaya-makedoniyaСеверная Македония
norvegiyaНорвегия
gretsiyaГреция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  105905 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  110224 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  148917 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  144422 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134994 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115210 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121360 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117316 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120639 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113917 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме
Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

  •  4823 просмотра
российский удар по Харькову: спасатели ликвидировали пожар на предприятии

российский удар по Харькову: спасатели ликвидировали пожар на предприятии

  •  4133 просмотра
Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго

  •  3792 просмотра
Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский

Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский

  •  3796 просмотра
Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили

Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили

  •  3182 просмотра
Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

  •  2659 просмотра
Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году

Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году

  •  2958 просмотра
Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

  •  2371 просмотра
Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

  •  2267 просмотра
Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

  •  2314 просмотра

Популярные

Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

  •  49154 просмотра
Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

  •  45639 просмотра
Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

  •  83128 просмотра
В рф задержали замначальника российского генштаба

В рф задержали замначальника российского генштаба

  •  42155 просмотра
Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

  •  38631 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  156204 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  197313 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  296726 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  281045 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  472557 просмотра

Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира и подтвердил участие Северной Македонии, Греции и Норвегии в саммите во время отдельных телефонных разговоров с их лидерами.

политика •   •  4823 просмотра
Подготовка к Глобальному саммиту мира: кто еще подтвердил участие

российский удар по Харькову: спасатели ликвидировали пожар на предприятии

Пожар на предприятии в Харькове, вызванный российским ракетным обстрелом, в результате которого погибли 7 человек, а всего пострадал 21 человек, в целом ликвидирован.

Война •   •  4133 просмотра
российский удар по Харькову: спасатели ликвидировали пожар на предприятии

Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго

Энергетическая ситуация в Украине остается напряженной из-за вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры, в частности, сообщалось о повреждениях в Харьковской области, но Украина покрывает свое потребление за счет внутренней генерации и импорта из соседних стран, а также планирует увеличить импортные мощности.

Война •   •  3792 просмотра
Ситуация в энергосистеме остается напряженной - Минэнерго

Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский

Украина и Норвегия завершили работу над текстом двустороннего соглашения о безопасности и готовы подписать его при первой же возможности, заявил президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре.

Война •   •  3796 просмотра
Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский

Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили

Адвокаты бывшего президента Грузии Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека об отклонении его жалобы на политическое преследование и несправедливое расследование, утверждая, что он был неправомерно осужден за использование своих президентских полномочий по помилованию.

политика •   •  3182 просмотра
Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили

Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

Россияне еще не создали никаких группировок и не накопили достаточно сил для проведения наступательных действий в Сумской области, но ситуация отслеживается для соответствующего военного и гражданского реагирования в случае передислокации и концентрации сил в этом регионе.

Война •   •  2659 просмотра
Артюх рассказал, есть ли сейчас угроза для Сумщины

Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году

В 2024 году Украина рассчитывает привлечь еще три транша на общую сумму $4,5 млрд по программе МВФ Механизм расширенного финансирования (EFF) в дополнение к $880 млн, уже полученных после успешного третьего пересмотра в марте 2024 года.

Экономика •   •  2958 просмотра
Украина рассчитывает привлечь еще три транша объемом 4,5 млрд долл по программе EFF в этом году

Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Украинские зенитчики 110-й механизированной бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25, продолжая успешные удары по российской авиации.

Война •   •  2371 просмотра
Силы обороны сбили еще один вражеский штурмовик Су-25

Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

Жители Одесской области получили более 41 миллиона гривен компенсации за поврежденное войной имущество в рамках программы "е-Восстановление", а в Реестр поврежденного или разрушенного имущества внесено почти 3300 жилых объектов.

Война •   •  2267 просмотра
Программа "еВідновлення": жителям Одесской области компенсировали более 41 млн гривен

Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами

Национальный банк Украины готовится ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов со счетов физических лиц с целью борьбы с незаконной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, полученных преступным путем.

Экономика •   •  2314 просмотра
Не более 100 000 грн и 30 транзакций в месяц: НБУ ограничит исходящие переводы между физлицами