Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В ходе встречи Андрей Ермак призвал молодежь активно распространять информацию о Глобальном саммите мира.

Руководитель Офиса Президента Украины подробно рассказал о Формуле мира, которую пропагандирует президент Владимир Зеленский, и подготовке к предстоящему Саммиту.

Также, подчеркнув важность остановки агрессии рф, он подчеркнул, что эта агрессия имеет влияние не только на Украину, но и на международную безопасность в целом.

По его словам, участники Саммита, которые уважают международное право и Устав ООН, обязаны способствовать установлению справедливого мира в Украине и работать над механизмами, которые обеспечат безопасность для всего мира в будущем.

Когда мы видим, что люди не знают, как остановить одну войну, в мире вспыхивают другие конфликты. Нам выпала миссия на нашем примере показать: сегодня сильные лидеры способны принимать сильные решения - заявил Андрей Ермак.

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