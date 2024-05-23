Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.
Встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
В ходе встречи Андрей Ермак призвал молодежь активно распространять информацию о Глобальном саммите мира.
Руководитель Офиса Президента Украины подробно рассказал о Формуле мира, которую пропагандирует президент Владимир Зеленский, и подготовке к предстоящему Саммиту.
Также, подчеркнув важность остановки агрессии рф, он подчеркнул, что эта агрессия имеет влияние не только на Украину, но и на международную безопасность в целом.
По его словам, участники Саммита, которые уважают международное право и Устав ООН, обязаны способствовать установлению справедливого мира в Украине и работать над механизмами, которые обеспечат безопасность для всего мира в будущем.
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Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского
Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.
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