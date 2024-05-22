Усиление противовоздушной обороны, соглашение о безопасности и саммит НАТО: Ермак поговорил с советником Байдена

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в рамках постоянного диалога провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Детали

По данным ОП, Ермак подробно проинформировал о ситуации на фронте и отметил важность усиления нашей противовоздушной обороны современными западными системами. Во время разговора руководитель офиса главы государства рассказал о подготовке Украины к первому глобальному саммиту мира и важности участия в нем стран со всех континентов. Также стороны обсудили саммит НАТО в Вашингтоне. Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которой близится к завершению.

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Кроме того, Ермак поблагодарил Джейка Салливана, президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народ за поддержку Украины в борьбе с полномасштабной российской агрессией, а также за оборонный пакет, который уже работает на поле боя.

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