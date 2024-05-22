Посилення протиповітряної оборони, безпекова угода та саміт НАТО: Єрмак поговорив із радником Байдена

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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За даними ОП, Єрмак детально поінформував про ситуацію на фронті та наголосив на важливості посилення нашої протиповітряної оборони сучасними західними системами. Під час розмови керівник Офісу Глави держави розповів про підготовку України до першого Глобального саміту миру та важливість участі в ньому країн з усіх континентів. Також сторони обговорили саміт НАТО у Вашингтоні. Окремо приділили увагу угоді про гарантії безпеки між Україною та США, робота над якою наближається до завершення.

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Крім того, Єрмак подякував Джейку Саллівану, Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за підтримку України в боротьбі з повномасштабною російською агресією, а також за оборонний пакет, який уже працює на полі бою.

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