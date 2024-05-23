Єрмак закликає поширювати інформацію про Глобальний саміт миру та Формулу миру Зеленського

Зустрівся з представниками Ради з молодіжних питань при Президентові України та молодіжними лідерами країн Глобального Півдня. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

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У ході зустрічі Андрій Єрмак закликав молодь активно поширювати інформацію про Глобальний саміт миру.

Керівник Офісу Президента України детально розповів про Формулу миру, яку пропагує президент Володимир Зеленський, та підготовку до майбутнього Саміту.

Також, наголосивши на важливості зупинки агресії рф, він підкреслив, що ця агресія має вплив не лише на Україну, але й на міжнародну безпеку загалом.

За його словами, учасники Саміту, які поважають міжнародне право та Статут ООН, зобов'язані сприяти встановленню справедливого миру в Україні та працювати над механізмами, які забезпечать безпеку для всього світу у майбутньому.

Коли ми бачимо, що люди не знають, як зупинити одну війну, у світі спалахують інші конфлікти. Нам випала місія на нашому прикладі показати: сьогодні сильні лідери спроможні ухвалювати сильні рішення