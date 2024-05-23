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Підготовка до Глобального саміту миру: хто ще підтвердив участь

Підготовка до Глобального саміту миру: хто ще підтвердив участь

Київ • УНН

 • 23477 перегляди

Президент Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру та підтвердив участь Північної Македонії, Греції та Норвегії у саміті під час окремих телефонних розмов з їхніми лідерами.

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Лідери підтвердили свою участь у Саміті миру, передає УНН.

Надзвичайно важливо залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, щоб відновити справедливий мир на принципах Статуту ООН. Сьогодні провів окремі телефонні розмови з Президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії 

- повідомив Зеленський.

За його словами, головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами.

"Дякую всім, хто з Україною! Дякую за підтримку нашого народу в захисті від російського терору", - резюмував Зеленський.

Єрмак закликає поширювати інформацію про Глобальний саміт миру та Формулу миру Зеленського23.05.24, 01:27 • 23634 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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