Підготовка до Глобального саміту миру: хто ще підтвердив участь
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру та підтвердив участь Північної Македонії, Греції та Норвегії у саміті під час окремих телефонних розмов з їхніми лідерами.
Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Лідери підтвердили свою участь у Саміті миру, передає УНН.
Надзвичайно важливо залучити якнайширше коло держав до першого Глобального саміту миру, щоб відновити справедливий мир на принципах Статуту ООН. Сьогодні провів окремі телефонні розмови з Президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії
За його словами, головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами.
"Дякую всім, хто з Україною! Дякую за підтримку нашого народу в захисті від російського терору", - резюмував Зеленський.
Єрмак закликає поширювати інформацію про Глобальний саміт миру та Формулу миру Зеленського23.05.24, 01:27 • 23634 перегляди