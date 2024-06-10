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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 09:57  •  460 просмотра

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине 11-12 июня, целью которой является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформ и модернизации Украины.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мировыми лидерами примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC2024), которая состоится в Берлине 11-12 июня. Информацию об этом распространяет администрация правительства страны, передает Грузия Online, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, основной целью мероприятия является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформ и модернизации Украины.

URC2024 будет сфокусирована на четырех тематических направлениях: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; вступление в ЕС и связанные с этим реформы,

- говорится в заявлении правительства.

Кроме того, в рамках этой конференции будут обсуждаться макроэкономическая стабильность, устойчивость и безопасность, инфраструктура, жилье, энергетика, защита окружающей среды, здравоохранение, образование.

Глава правительства отправился в Берлин вместе с делегацией, в составе которой министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани,

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию 11 июня, чтобы выступить в парламенте Германии и принять участие в конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством иностранных дел Германии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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