Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мировыми лидерами примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC2024), которая состоится в Берлине 11-12 июня. Информацию об этом распространяет администрация правительства страны, передает Грузия Online, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, основной целью мероприятия является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформ и модернизации Украины.

URC2024 будет сфокусирована на четырех тематических направлениях: мобилизация частного сектора для восстановления и экономического роста; социальное восстановление и человеческий капитал для будущего Украины; восстановление муниципалитетов и регионов; вступление в ЕС и связанные с этим реформы, - говорится в заявлении правительства.

Кроме того, в рамках этой конференции будут обсуждаться макроэкономическая стабильность, устойчивость и безопасность, инфраструктура, жилье, энергетика, защита окружающей среды, здравоохранение, образование.

Глава правительства отправился в Берлин вместе с делегацией, в составе которой министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани, - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию 11 июня, чтобы выступить в парламенте Германии и принять участие в конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством иностранных дел Германии.