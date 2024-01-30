Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Іраклій Гарібашвілі залишає посаду прем'єр-міністра Грузії. Ім'я нового очільника уряду країни планують назвати 1 лютого, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

"Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили із командою. Сьогодні я залишаю пост прем'єр-міністра", - заявив Гарібашвілі на брифінгу.

Видання зауважує, що це вже друга відставка Гарібашвілі з посади прем'єра. Перший раз він очолив уряд у 2013 році, змінивши на посаді Бідзину Іванішвілі, та подав у відставку 30 грудня 2015 року. Знову став прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі 22 лютого 2021 року, змінивши Георгія Гахарія.

ЗМІ Грузії називають можливим наступником Гарібашвілі Іраклія Кобахідзе, нині — головою правлячої партії "Грузинська мрія".

"Не приховую від вас, що у політраді я обговорював можливість залишитися до літа, до початку виборчої кампанії, але вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду та сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", - сказав Гарібашвілі.

Нового прем'єр-міністра Грузії буде офіційно названо 1 лютого

Парламент Грузії на початку лютого проведе процедуру висловлення довіри новому прем'єр-міністру і представленій їм команді, повідомили в адміністрації уряду.

За процедурою, парламент має два тижні, щоб висловити довіру новому прем'єру і представленій їм команді.

Згідно з Конституцією Грузії, у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра всі міністри стали виконуючими обов'язки.

Право висування прем'єр-міністра має партія, яка показала найкращі результати на виборах. У "Грузинській мрії" нещодавно ухвалили зміну, згідно з якою кандидатуру глави уряду називає Почесний голова Бідзіна Іванішвілі та схвалює Політрада. Офіційно все це відбудеться на з'їзді партії 1 лютого.

Після цього питання перейде до парламенту.

Для отримання довіри до нового кабінету міністрів потрібна підтримка простої більшості — 76 голосів.

Можливі ще перестановки

ЗМІ обговорюють можливі зміни у складі уряду. За даними опозиційного телеканалу Mtavari, в уряді Кобахідзе можуть змінитись шість міністрів.

За версією телеканалу, посади можуть залишити:

міністр культури та спорту Теа Цулукіані

міністр юстиції Раті Брегадзе

міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі

міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе

міністр охорони здоров'я Зураб Азарашвілі

голова СДБ Григол Лілуашвілі