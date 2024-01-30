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Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Київ • УНН

 • 26385 перегляди

Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.

Іраклій Гарібашвілі залишає посаду прем'єр-міністра Грузії. Ім'я нового очільника уряду країни  планують назвати 1 лютого, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

"Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили із командою. Сьогодні я залишаю пост прем'єр-міністра", - заявив Гарібашвілі на брифінгу.

Видання зауважує, що це вже друга відставка Гарібашвілі з посади прем'єра. Перший раз він очолив уряд у 2013 році, змінивши на посаді Бідзину Іванішвілі, та подав у відставку 30 грудня 2015 року. Знову став прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі 22 лютого 2021 року, змінивши Георгія Гахарія.

ЗМІ Грузії називають можливим наступником Гарібашвілі Іраклія Кобахідзе, нині — головою правлячої партії "Грузинська мрія".

"Не приховую від вас, що у політраді я обговорював можливість залишитися до літа, до початку виборчої кампанії, але вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду та сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", - сказав Гарібашвілі.

Нового прем'єр-міністра Грузії буде офіційно названо 1 лютого

Парламент Грузії на початку лютого проведе процедуру висловлення довіри новому прем'єр-міністру і представленій їм команді, повідомили в адміністрації уряду.

За процедурою, парламент має два тижні, щоб висловити довіру новому прем'єру і представленій їм команді.

Згідно з Конституцією Грузії, у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра всі міністри стали виконуючими обов'язки. 

Право висування прем'єр-міністра має партія, яка показала найкращі результати на виборах. У "Грузинській мрії" нещодавно ухвалили зміну, згідно з якою кандидатуру глави уряду називає Почесний голова Бідзіна Іванішвілі та схвалює Політрада. Офіційно все це відбудеться на з'їзді партії 1 лютого.

Після цього питання перейде до парламенту.

Для отримання довіри до нового кабінету міністрів потрібна підтримка простої більшості — 76 голосів.

Можливі ще перестановки

ЗМІ обговорюють можливі зміни у складі уряду. За даними опозиційного телеканалу Mtavari, в уряді Кобахідзе можуть змінитись шість міністрів.

За версією телеканалу, посади можуть залишити:

міністр культури та спорту Теа Цулукіані

міністр юстиції Раті Брегадзе

міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі

міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе

міністр охорони здоров'я Зураб Азарашвілі

голова СДБ Григол Лілуашвілі

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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