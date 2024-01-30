Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля
Киев • УНН
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.
Ираклий Гарибашвили покидает пост премьер-министра Грузии. Имя нового главы правительства страны планируют назвать 1 февраля, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.
"Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - заявил Гарибашвили на брифинге.
Издание отмечает, что это уже вторая отставка Гарибашвили с должности премьера. Первый раз он возглавил правительство в 2013 году, сменив на посту Бидзину Иванишвили, и подал в отставку 30 декабря 2015 года. Вновь стал премьер-министром Грузии Гарибашвили 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахария.
СМИ Грузии называют возможным преемником Гарибашвили Ираклия Кобахидзе, ныне - председателем правящей партии "Грузинская мечта".
"Не скрою от вас, что в политсовете я обсуждал возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", - сказал Гарибашвили.
Новый премьер-министр Грузии будет официально назван 1 февраля
Парламент Грузии в начале февраля проведет процедуру выражения доверия новому премьер-министру и представленной им команде, сообщили в администрации правительства.
По процедуре, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленной им команде.
Согласно Конституции Грузии, в связи с отставкой премьер-министра все министры стали исполняющими обязанности.
Право выдвижения премьер-министра имеет партия, которая показала лучшие результаты на выборах. В "Грузинской мечте" недавно приняли изменение, согласно которому кандидатуру главы правительства называет Почетный председатель Бидзина Иванишвили и одобряет Политсовет. Официально все это произойдет на съезде партии 1 февраля.
После этого вопрос перейдет к парламенту.
Для получения доверия к новому кабинету министров нужна поддержка простого большинства - 76 голосов.
Возможны еще перестановки
СМИ обсуждают возможные изменения в составе правительства. По данным оппозиционного телеканала Mtavari, в правительстве Кобахидзе могут смениться шесть министров.
По версии телеканала, должности могут оставить:
министр культуры и спорта Теа Цулукиани
министр юстиции Рати Брегадзе
министр иностранных дел Илья Дарчиашвили
министр обороны Джуаншер Бурчуладзе
министр здравоохранения Зураб Азарашвили
председатель СГБ Григол Лилуашвили
Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.
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