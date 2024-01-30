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Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 20:42  •  2393 просмотра

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Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.

Ираклий Гарибашвили покидает пост премьер-министра Грузии. Имя нового главы правительства страны  планируют назвать 1 февраля, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

"Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - заявил Гарибашвили на брифинге.

Издание отмечает, что это уже вторая отставка Гарибашвили с должности премьера. Первый раз он возглавил правительство в 2013 году, сменив на посту Бидзину Иванишвили, и подал в отставку 30 декабря 2015 года. Вновь стал премьер-министром Грузии Гарибашвили 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахария.

СМИ Грузии называют возможным преемником Гарибашвили Ираклия Кобахидзе, ныне - председателем правящей партии "Грузинская мечта".

"Не скрою от вас, что в политсовете я обсуждал возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", - сказал Гарибашвили.

Новый премьер-министр Грузии будет официально назван 1 февраля

Парламент Грузии в начале февраля проведет процедуру выражения доверия новому премьер-министру и представленной им команде, сообщили в администрации правительства.

По процедуре, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленной им команде.

Согласно Конституции Грузии, в связи с отставкой премьер-министра все министры стали исполняющими обязанности. 

Право выдвижения премьер-министра имеет партия, которая показала лучшие результаты на выборах. В "Грузинской мечте" недавно приняли изменение, согласно которому кандидатуру главы правительства называет Почетный председатель Бидзина Иванишвили и одобряет Политсовет. Официально все это произойдет на съезде партии 1 февраля.

После этого вопрос перейдет к парламенту.

Для получения доверия к новому кабинету министров нужна поддержка простого большинства - 76 голосов.

Возможны еще перестановки

СМИ обсуждают возможные изменения в составе правительства. По данным оппозиционного телеканала Mtavari, в правительстве Кобахидзе могут смениться шесть министров.

По версии телеканала, должности могут оставить:

министр культуры и спорта Теа Цулукиани

министр юстиции Рати Брегадзе

министр иностранных дел Илья Дарчиашвили

министр обороны Джуаншер Бурчуладзе

министр здравоохранения Зураб Азарашвили

председатель СГБ Григол Лилуашвили

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого
Garibashvili has resigned as Prime Minister of Georgia. His successor will be officially announced on February 1
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Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.

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