Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Ираклий Гарибашвили покидает пост премьер-министра Грузии. Имя нового главы правительства страны планируют назвать 1 февраля, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

"Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - заявил Гарибашвили на брифинге.

Издание отмечает, что это уже вторая отставка Гарибашвили с должности премьера. Первый раз он возглавил правительство в 2013 году, сменив на посту Бидзину Иванишвили, и подал в отставку 30 декабря 2015 года. Вновь стал премьер-министром Грузии Гарибашвили 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахария.

СМИ Грузии называют возможным преемником Гарибашвили Ираклия Кобахидзе, ныне - председателем правящей партии "Грузинская мечта".

"Не скрою от вас, что в политсовете я обсуждал возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", - сказал Гарибашвили.

Новый премьер-министр Грузии будет официально назван 1 февраля

Парламент Грузии в начале февраля проведет процедуру выражения доверия новому премьер-министру и представленной им команде, сообщили в администрации правительства.

По процедуре, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленной им команде.

Согласно Конституции Грузии, в связи с отставкой премьер-министра все министры стали исполняющими обязанности.

Право выдвижения премьер-министра имеет партия, которая показала лучшие результаты на выборах. В "Грузинской мечте" недавно приняли изменение, согласно которому кандидатуру главы правительства называет Почетный председатель Бидзина Иванишвили и одобряет Политсовет. Официально все это произойдет на съезде партии 1 февраля.

После этого вопрос перейдет к парламенту.

Для получения доверия к новому кабинету министров нужна поддержка простого большинства - 76 голосов.

Возможны еще перестановки

СМИ обсуждают возможные изменения в составе правительства. По данным оппозиционного телеканала Mtavari, в правительстве Кобахидзе могут смениться шесть министров.

По версии телеканала, должности могут оставить:

министр культуры и спорта Теа Цулукиани

министр юстиции Рати Брегадзе

министр иностранных дел Илья Дарчиашвили

министр обороны Джуаншер Бурчуладзе

министр здравоохранения Зураб Азарашвили

председатель СГБ Григол Лилуашвили