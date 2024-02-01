Іраклія Кобахідзе офіційно висунули на посаду прем'єр-міністра Грузії

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе офіційно висунутий правлячою партією на пост прем'єр-міністра Грузії. З'їзд "Грузинської мрії" відбувся сьогодні у Тбілісі, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

Довіру новому прем'єру та його кабінету міністрів парламент висловить наступного тижня. Парламентська більшість для цього має необхідні 76 голосів — більше половини складу парламенту.

Кобахідзе замінить на посаді глави уряду Іраклія Гарібашвілі, який, у свою чергу, обійме замість нього посаду голови партії, Бідзіна Іванішвілі залишається Почесним головою — цю посаду "Грузинська мрія" затвердила наприкінці минулого року.

Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Раніше

Як повідомляв УНН, Іраклій Гарібашвілі залишає посаду прем'єр-міністра Грузії.

"Я хотів би поінформувати громадськість про рішення, яке ми обговорили із командою. Сьогодні я залишаю пост прем'єр-міністра", - заявив Гарібашвілі на брифінгу.

ЗМІ нагадали, що це вже друга відставка Гарібашвілі з посади прем'єра. Перший раз він очолив уряд у 2013 році, змінивши на посаді Бідзину Іванішвілі, та подав у відставку 30 грудня 2015 року. Знову став прем'єр-міністром Грузії Гарібашвілі 22 лютого 2021 року, змінивши Георгія Гахарія.