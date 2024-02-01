Ираклия Кобахидзе официально выдвинули на должность премьер-министра Грузии

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе официально выдвинут правящей партией на пост премьер-министра Грузии. Съезд "Грузинской мечты" состоялся сегодня в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит на следующей неделе. Парламентское большинство для этого имеет необходимые 76 голосов - более половины состава парламента.

Кобахидзе заменит на посту главы правительства Ираклия Гарибашвили, который, в свою очередь, займет вместо него пост главы партии, Бидзина Иванишвили остается Почетным председателем - эту должность "Грузинская мечта" утвердила в конце прошлого года.

Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля

Ранее

Как сообщал УНН, Ираклий Гарибашвили покидает пост премьер-министра Грузии.

"Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - заявил Гарибашвили на брифинге.

СМИ напомнили, что это уже вторая отставка Гарибашвили с должности премьера. Первый раз он возглавил правительство в 2013 году, сменив на посту Бидзину Иванишвили, и подал в отставку 30 декабря 2015 года. Вновь стал премьер-министром Грузии Гарибашвили 22 февраля 2021 года, сменив Георгия Гахария.