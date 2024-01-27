Грузія та Вірменія підписали меморандум про стратегічне партнерство
Київ • УНН
Під час візиту Пашиняна до Тбілісі прем'єр-міністри Грузії та Вірменії підписали меморандум про стратегічне партнерство. Це формалізує історично міцний союз і дружбу між двома сусідніми країнами.
Прем'єр-міністри Грузії та Вірменії Іраклій Гарібашвілі та Нікол Пашинян підписали меморандум про встановлення стратегічного партнерства. Про це повідомив глава грузинського уряду на спільному брифінгу з вірменським колегою, пише Ехо Кавказу, передає УНН.
Деталі
Пашинян прибув до Тбілісі із робочим візитом. Грузія та Вірменія провели чергове засідання грузино-вірменської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Історично ми дуже сильні союзники, не лише сусіди, а й друзі, маємо гарне партнерство в усіх напрямках. Фактично ми вже були стратегічними друзями та партнерами. Сьогодні цю ситуацію було оформлено офіційно, і ми підписали угоду про стратегічне партнерство
Контекст
Пашинян відвідував Грузію у жовтні 2023 року для участі у Форумі шовкового шляху. Тоді ж відбулася тристороння зустріч прем'єрів Грузії, Вірменії та Азербайджану.
Минулого тижня, виступаючи в рамках Давоського економічного форуму, Іраклій Гарібашвілі висловив сподівання, що Азербайджан та Вірменія найближчим часом підпишуть мирну угоду.
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