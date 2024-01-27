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Грузія та Вірменія підписали меморандум про стратегічне партнерство

Грузія та Вірменія підписали меморандум про стратегічне партнерство

Київ • УНН

 • 26091 перегляди

Під час візиту Пашиняна до Тбілісі прем'єр-міністри Грузії та Вірменії підписали меморандум про стратегічне партнерство. Це формалізує історично міцний союз і дружбу між двома сусідніми країнами.

Прем'єр-міністри Грузії та Вірменії Іраклій Гарібашвілі та Нікол Пашинян підписали меморандум про встановлення стратегічного партнерства. Про це повідомив глава грузинського уряду на спільному брифінгу з вірменським колегою, пише Ехо Кавказу, передає УНН.

Деталі

Пашинян прибув до Тбілісі із робочим візитом. Грузія та Вірменія провели чергове засідання грузино-вірменської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Історично ми дуже сильні союзники, не лише сусіди, а й друзі, маємо гарне партнерство в усіх напрямках. Фактично ми вже були стратегічними друзями та партнерами. Сьогодні цю ситуацію було оформлено офіційно, і ми підписали угоду про стратегічне партнерство

сказав Іраклій Гарібашвілі.

Контекст

Пашинян відвідував Грузію у жовтні 2023 року для участі у Форумі шовкового шляху. Тоді ж відбулася тристороння зустріч прем'єрів Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Минулого тижня, виступаючи в рамках Давоського економічного форуму, Іраклій Гарібашвілі висловив сподівання, що Азербайджан та Вірменія найближчим часом підпишуть мирну угоду.

Грузія обурилась рішенням абхазького "парламенту" віддати росії державні дачі27.12.23, 17:02 • 23966 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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nikol-pashynianНікол Пашинян
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