Грузія та Вірменія підписали меморандум про стратегічне партнерство

Прем'єр-міністри Грузії та Вірменії Іраклій Гарібашвілі та Нікол Пашинян підписали меморандум про встановлення стратегічного партнерства. Про це повідомив глава грузинського уряду на спільному брифінгу з вірменським колегою, пише Ехо Кавказу, передає УНН.

Деталі

Пашинян прибув до Тбілісі із робочим візитом. Грузія та Вірменія провели чергове засідання грузино-вірменської міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Історично ми дуже сильні союзники, не лише сусіди, а й друзі, маємо гарне партнерство в усіх напрямках. Фактично ми вже були стратегічними друзями та партнерами. Сьогодні цю ситуацію було оформлено офіційно, і ми підписали угоду про стратегічне партнерство