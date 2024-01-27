Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян подписали меморандум об установлении стратегического партнерства. Об этом сообщил глава грузинского правительства на совместном брифинге с армянским коллегой, пишет Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. Грузия и Армения провели очередное заседание грузино-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Исторически мы очень сильные союзники, не только соседи, но и друзья, имеем хорошее партнерство по всем направлениям. Фактически мы уже были стратегическими друзьями и партнерами. Сегодня эта ситуация была оформлена официально, и мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве сказал Ираклий Гарибашвили.

Контекст

Пашинян посещал Грузию в октябре 2023 года для участия в Форуме шелкового пути. Тогда же состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана.

На прошлой неделе, выступая в рамках Давосского экономического форума, Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирное соглашение.

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