Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Во время визита Пашиняна в Тбилиси премьер-министры Грузии и Армении подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Это формализует исторически прочный союз и дружбу между двумя соседними странами.
Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.
С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.
Уроженка Одессы совершила суборбитальный полет с Virgin Galactic
Лина Бороздина, биохимик, которая родилась в Одессе в 1969 году, совершила суборбитальный полет на высоту 88 км на борту космического челнока VSS Unity компании Virgin Galactic. Она ждала этого полета 18 лет, приобретя билет стоимостью 200 000 долларов.
Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно
Зеленский наградил 54 украинских воинов государственными наградами, из них 32 - посмертно. Награды варьировались от ордена Богдана Хмельницкого до медали "За спасенную жизнь".
Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес
Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.
Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом
Ракета Хути попала в танкер "Трафигура", перевозивший российское топливо в Красном море, вызвав пожар на борту. На помощь судну были отправлены военные корабли.
100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины
Российская армия 22 раза обстреляла Сумскую область, вызвав 100 взрывов и повредив восемь населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Во время обстрелов использовались минометы, стрелковое оружие, артиллерия, беспилотные летательные аппараты, БПЛА и мины.
Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат
Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат. Мишель сослался на желание оставаться преданным своей роли, не отвлекаясь на посторонние дела, признав, что недооценил негативную реакцию на свою кандидатуру.
The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ
США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за растущей угрозы со стороны России, говорится в документах Пентагона. Этот шаг предусматривает размещение боеголовок, втрое превышающих мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, на новом объекте RAF Lakenheath в графстве Саффолк.
Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение
Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.