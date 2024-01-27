Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  168520 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  194674 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  183804 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  195215 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  198260 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  169653 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156155 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Во время визита Пашиняна в Тбилиси премьер-министры Грузии и Армении подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Это формализует исторически прочный союз и дружбу между двумя соседними странами.

Новости Мира •   •  4984 просмотра
Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.

С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.

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Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.

Уроженка Одессы совершила суборбитальный полет с Virgin Galactic

Лина Бороздина, биохимик, которая родилась в Одессе в 1969 году, совершила суборбитальный полет на высоту 88 км на борту космического челнока VSS Unity компании Virgin Galactic. Она ждала этого полета 18 лет, приобретя билет стоимостью 200 000 долларов.

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Уроженка Одессы совершила суборбитальный полет с Virgin Galactic

Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно

Зеленский наградил 54 украинских воинов государственными наградами, из них 32 - посмертно. Награды варьировались от ордена Богдана Хмельницкого до медали "За спасенную жизнь".

Общество •   •  12598 просмотра
Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно

Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.

Новости Мира •   •  10049 просмотра
Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом

Ракета Хути попала в танкер "Трафигура", перевозивший российское топливо в Красном море, вызвав пожар на борту. На помощь судну были отправлены военные корабли.

Новости Мира •   •  12627 просмотра
Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом

100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины

Российская армия 22 раза обстреляла Сумскую область, вызвав 100 взрывов и повредив восемь населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Во время обстрелов использовались минометы, стрелковое оружие, артиллерия, беспилотные летательные аппараты, БПЛА и мины.

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100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины

Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат

Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат. Мишель сослался на желание оставаться преданным своей роли, не отвлекаясь на посторонние дела, признав, что недооценил негативную реакцию на свою кандидатуру.

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Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат

The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ

США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за растущей угрозы со стороны России, говорится в документах Пентагона. Этот шаг предусматривает размещение боеголовок, втрое превышающих мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, на новом объекте RAF Lakenheath в графстве Саффолк.

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The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ

Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение

Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.

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Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение