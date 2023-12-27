Грузия возмутилась решением абхазского "парламента" отдать россии государственные дачи

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать рф комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, на побережье Черного моря. Об этом говорится на сайте МИД Грузии, пишет УНН.

Детали

Грузинский МИД назвал незаконным актом ратификацию так называемым парламентом так называемого оккупационного режима Абхазии так называемого соглашения о передаче России дома отдыха "Бичвинта" в Пицунде.

В свете международного права любое подобное соглашение является ничтожным. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое соглашение о передаче территории не может иметь никакой юридической силы, - говорится в сообщении.

МИД Грузии призвал международное сообщество "дать надлежащую оценку очередному незаконному шагу рф", а россию - выполнять международные обязательства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь решительно осудила "очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии", призвав международное сообщество "к решительной и безотлагательной реакции".

Зурабишвили считает, что Грузия, Украина и Молдова вступят в ЕС одновременно