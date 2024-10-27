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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международные наблюдатели обнаружили серьезные нарушения на выборах в Грузии

Киев  •  УНН

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Миссия ENEMO заявила о поляризованной и ограничительной атмосфере на парламентских выборах 2024 в Грузии. Зафиксировано насилие в отношении оппозиции, запугивание избирателей и злоупотребление админресурсами.

Глава наблюдательной миссии ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость». Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Эхо Кавказа». 

Детали

Вуйвович отметил серьезные нарушения, включая насилие в отношении представителей оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и широко распространенное злоупотребление административными ресурсами. 

Ограниченное применение регуляций о предвыборной кампании ограничивало конкуренцию, оказывало значительное давление на гражданское общество и средства массовой информации и сужало возможности для критики правительства

- указал он.

По его словам, ENEMO, 88 представителей которой наблюдали за выборами в Грузии, выразила обеспокоенность по поводу независимости и беспристрастности ЦИК.

«Кумулятивное влияние этих проблем нанесло значительный ущерб демократической целостности избирательного процесса», - заявил Вуйович.

По его словам, выборы прошли в крайне поляризованном политическом контексте, усиленном разногласиями относительно законодателя, особенно в связи с принятием закона об «иноагентах» - «О прозрачности иностранного влияния».

Он отметил, что этот закон привел к массовым протестам против правительства.

«Сообщения о жестоком обращении и преследовании протестующих и утверждения о массовой слежке существенно повлияли на доверие общественности к институтам власти и привели к случаям самоцензуры в период выборов. Атмосфера, вызванная кампанией дезинформации и вероятным злоупотреблением административными ресурсами, ограничила инклюзивность и справедливость избирательного процесса», - заявил глава наблюдательной миссии.

Оппозиционные объединения «Единство - Национальное движение» и «Коалиция перемен» заявляют, что не признают результатов выборов и намерены начать протесты.

Третья коалиция - «Сильная Грузия», четко не заявляла о том, что не признает результатов выборов, однако ее лидеры заявили, что «отдавать эти выборы они никому не собираются».

Лидер партии «За Грузию», экс-премьер-министр Георгий Гахария заявил, что «в партии знают о методах фальсификации, примененных властями на этих выборах», но будут ждать окончательных результатов, чтобы потом объявить о своих дальнейших планах.

Напомним 

По обновленным предварительным данным ЦИК в Грузии лидирует партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», которая получила более 54% голосов. На зарубежных участках избиратели отдали предпочтение «Коалиции за перемены», которая набрала около 29% голосов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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