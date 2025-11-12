$42.010.06
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125597 просмотра
Экс-премьеру Грузии Гахарии грозит 13 лет тюрьмы за жестокое подавление митингов

Киев • УНН

 • 1524 просмотра

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Георгия Гахарии за организацию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью людей во время протестной акции 2019 года. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий и причинение вреда здоровью граждан.

Экс-премьеру Грузии Гахарии грозит 13 лет тюрьмы за жестокое подавление митингов

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Георгия Гахарии по факту организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью людей во время акции протеста у здания парламента. Пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа и ВВС.

Подробности

Бывший премьер и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который несколько месяцев назад покинул страну и переехал в Германию, обвиняется прокуратурой в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более чем двум лицам во время акции протеста у здания парламента. Также среди обвинений в адрес экс-властного чиновника, "превышение служебных полномочий лицом, занимающим государственную политическую должность".

Дела касаются событий 2019 года и нахождения Гахарии на посту министра внутренних дел. Тогда произошла так называемая "гавриловская ночь" разгона акции, вспыхнувшей в Тбилиси после визита российского депутата Сергея Гаврилова и возведения полицейского поста у непризнанной границы с отколовшейся от Грузии Южной Осетией.

Георгий Гахария, игнорируя инструкции и законодательство, отдал сотрудникам Департамента специальных задач приказ использовать специальные средства одновременно и без предупреждения. При этом мирным участникам акции не предоставили возможность покинуть территорию, из-за чего был намеренно причинен вред здоровью граждан".

В результате применения спецсредств десятки граждан получили ранения различной степени тяжести. Двое из них потеряли глаза, пятеро получили тяжкий вред здоровью, отмечают в прокуратуре.

В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"07.11.25, 18:39 • 21129 просмотров

Следствие выявило также другой эпизод. Установлено, что 24 августа 2019 года Георгий Гахария, занимавший в то время должность министра внутренних дел, а также секретаря и постоянного члена Совета национальной безопасности, "единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста вдоль линии оккупации у села Чорчана", говорит прокурор. Сторона обвинения утверждает, что это решение было принято без согласования с премьер-министром, без координации со Службой государственной безопасности и без информирования Наблюдательной миссии ЕС.

Напомним

Власти Грузии возбудили новые уголовные дела против экс-президента Михеила Саакашвили и других оппозиционных политиков. Их обвиняют в саботаже, содействии враждебной деятельности и призывах к свержению власти.

Игорь Тележников

ПолитикаКриминал и ЧП
Столкновения
Митинги в Украине
Георгий Гахария
Тбилиси
Германия
Грузия