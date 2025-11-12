Экс-премьеру Грузии Гахарии грозит 13 лет тюрьмы за жестокое подавление митингов
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Георгия Гахарии за организацию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью людей во время протестной акции 2019 года. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий и причинение вреда здоровью граждан.
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Георгия Гахарии по факту организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью людей во время акции протеста у здания парламента. Пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа и ВВС.
Бывший премьер и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который несколько месяцев назад покинул страну и переехал в Германию, обвиняется прокуратурой в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более чем двум лицам во время акции протеста у здания парламента. Также среди обвинений в адрес экс-властного чиновника, "превышение служебных полномочий лицом, занимающим государственную политическую должность".
Дела касаются событий 2019 года и нахождения Гахарии на посту министра внутренних дел. Тогда произошла так называемая "гавриловская ночь" разгона акции, вспыхнувшей в Тбилиси после визита российского депутата Сергея Гаврилова и возведения полицейского поста у непризнанной границы с отколовшейся от Грузии Южной Осетией.
Георгий Гахария, игнорируя инструкции и законодательство, отдал сотрудникам Департамента специальных задач приказ использовать специальные средства одновременно и без предупреждения. При этом мирным участникам акции не предоставили возможность покинуть территорию, из-за чего был намеренно причинен вред здоровью граждан".
В результате применения спецсредств десятки граждан получили ранения различной степени тяжести. Двое из них потеряли глаза, пятеро получили тяжкий вред здоровью, отмечают в прокуратуре.
Следствие выявило также другой эпизод. Установлено, что 24 августа 2019 года Георгий Гахария, занимавший в то время должность министра внутренних дел, а также секретаря и постоянного члена Совета национальной безопасности, "единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста вдоль линии оккупации у села Чорчана", говорит прокурор. Сторона обвинения утверждает, что это решение было принято без согласования с премьер-министром, без координации со Службой государственной безопасности и без информирования Наблюдательной миссии ЕС.
Власти Грузии возбудили новые уголовные дела против экс-президента Михеила Саакашвили и других оппозиционных политиков. Их обвиняют в саботаже, содействии враждебной деятельности и призывах к свержению власти.