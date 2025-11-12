Екс-прем'єру Грузії Гахарії загрожує 13 років тюрми за жорстоке придушення мітингів
Прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти Георгія Гахарії за організацію умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людей під час протестної акції 2019 року. Йому інкримінують перевищення службових повноважень та завдання шкоди здоров'ю громадян.
Деталі
Колишній прем'єр і міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія, який кілька місяців тому залишив країну і переїхав до Німеччини, звинувачується прокуратурою в організації умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю більш ніж двом особам під час протестної акції біля будівлі парламенту. Також серед звинувачень на адресу екс-владного посадовця, "перевищення службових повноважень особою, яка обіймає державну політичну посаду".
Справи стосуються подій 2019 року і знаходження Гахарія на посаді міністра внутрішніх справ. Тоді відбулась так звана "гаврилівська ніч" розгону акції, що спалахнула в Тбілісі після візиту російського депутата Сергія Гаврилова і зведення поліцейського посту біля невизнаного кордону з Південною Осетією, що відкололася від Грузії.
Георгій Гахарія, ігноруючи інструкції та законодавство, віддав співробітникам Департаменту спеціальних завдань наказ використати спеціальні засоби одночасно та без попередження. При цьому мирним учасникам акції не надали можливість залишити територію, через що було навмисно заподіяно шкоди здоров'ю громадян".
Внаслідок застосування спецзасобів десятки громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє з них втратили очі, п'ятеро зазнали тяжкої шкоди здоров'ю, зазначають у прокуратурі.
Слідство виявило також інший епізод. Встановлено, що 24 серпня 2019 року Георгій Гахарія, який на той час обіймав посаду міністра внутрішніх справ, а також секретаря та постійного члена Ради національної безпеки, "одноосібно ухвалив рішення про зведення додаткового поліцейського посту вздовж лінії окупації біля села Чорчана", каже прокурор. Сторона звинувачення стверджує, що це рішення було прийняте без погодження з прем'єр-міністром, без координації зі Службою державної безпеки та без інформування Наглядової місії ЄС.
Влада Грузії порушила нові кримінальні справи проти експрезидента Міхеїла Саакашвілі та інших опозиційних політиків. Їх звинувачують у саботажі, сприянні ворожій діяльності та закликах до повалення влади.