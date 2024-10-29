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ЦИК Грузии отказалась открыть списки проголосовавших избирателей: названа причина

ЦИК Грузии отказалась открыть списки проголосовавших избирателей: названа причина

Киев  •  УНН

16:55 • 2722 просмотра

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Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.

Центризбирком Грузии заявил, что требование оппозиции открыть списки проголосовавших избирателей невыполнимо, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

«Это содержит риски раскрытия персональных данных», - заявила представитель Центризбиркома Натия Иоселиани.

По ее словам, партии выдвигают заранее нереалистичные требования, чтобы создать впечатление сокрытия любой информации со стороны ЦИК.

Представители коалиции «Единство - Национальное движение» сегодня заявили, что правительство должно обнародовать базу голосования, где любой гражданин сможет посмотреть на каком участке был официально зафиксирован его голос.

В Грузии оппозиция требует повторных выборов - СМИ28 октября 2024, 16:54 • 14954 просмотра

Это даст возможность каждому избирателю проверить, был ли его голос потерян, или за него голосовал кто-то другой. В этом случае речь идет о факте голосования, а не о том, кому был отдан голос.

«Если власть уверена, что технологических манипуляций не было, она откроет базу. Если нет, значит, боятся», - сказала Кордзая.

Требование открыть списки проголосовавших поддержали и другие оппозиционные партии.

Лидер партии «За Грузию», экс-премьер Георгий Гахария заявил, что на сайте Центризбиркома и так существует открытая информационная база потенциальных избирателей, куда любой может зайти и проверить данные, кто к какому участку приписан. «Мы просим добавить к этим данным только информацию проголосовал человек или нет, и если проголосовал - на каком участке и точное время», - заявил Гахария.

В оппозиции, которая не признает результатов выборов, заявляют, что фальсификация проходила одновременно по пяти схемам. Одними из основных, по утверждению оппозиции, стали манипуляции с электронными списками и их заменой и голосование по чужим документам или личным данным.

Боррель призвал Грузию к расследованию возможных фальсификаций во время парламентских выборов29 октября 2024, 16:08 • 5723 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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