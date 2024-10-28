В Грузии оппозиция требует повторных выборов - СМИ
Киев • УНН
Оппозиция Грузии требует проведения повторных выборов под международным наблюдением. Президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге протеста, поддержав требования демонстрантов и пообещав быть с народом.
Оппозиция в Грузии требует повторных выборов, которые проведет международная администрация. Об этом заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге у парламента Грузии, передает "Эхо Кавказа", передает УНН.
На акции также выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая ранее также отказалась признавать результаты этих выборов.
"Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее. Но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите", - с этими словами президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам протестного митинга на проспекте Руставели.
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"Вот флаг, с которым Грузия впервые провозгласила свободу и независимость в современную эпоху, а это флаг, который является его продолжением, и перед обоими флагами я могу поклясться, что буду с вами на протяжении всего пути на этом европейском пути", - добавила президент.
Она заявила, что сейчас "нет времени для пессимизма".
"Нам нужно очень спокойно, цивилизованно, последовательными действиями защитить наши голоса", - резюмировала Зурабишвили.
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