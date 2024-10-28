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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии оппозиция требует повторных выборов - СМИ

В Грузии оппозиция требует повторных выборов - СМИ

Киев  •  УНН

16:54 • 5218 просмотра

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Оппозиция Грузии требует проведения повторных выборов под международным наблюдением. Президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге протеста, поддержав требования демонстрантов и пообещав быть с народом.

Оппозиция в Грузии требует повторных выборов, которые проведет международная администрация. Об этом заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге у парламента Грузии, передает "Эхо Кавказа", передает УНН.

На акции также выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая ранее также отказалась признавать результаты этих выборов.

"Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее. Но никто не имеет на это права, и вы никому этого не позволите", - с этими словами президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам протестного митинга на проспекте Руставели.

Митингующие в Тбилиси освистали кортеж Орбана28 октября 2024, 16:29 • 7246 просмотров

"Вот флаг, с которым Грузия впервые провозгласила свободу и независимость в современную эпоху, а это флаг, который является его продолжением, и перед обоими флагами я могу поклясться, что буду с вами на протяжении всего пути на этом европейском пути", - добавила президент.

Она заявила, что сейчас "нет времени для пессимизма".

"Нам нужно очень спокойно, цивилизованно, последовательными действиями защитить наши голоса", - резюмировала Зурабишвили.

В Тбилиси начинается митинг из-за фальсификации выборов, главный проспект перекрыт28 октября 2024, 15:40 • 9244 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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