Митингующие в Тбилиси освистали кортеж Орбана
Киев • УНН
Во время визита Виктора Орбана в Тбилиси местные жители освистали автомобили с флагами Венгрии на проспекте Руставели. Протестующие скандировали антироссийские лозунги, в то время как премьер-министр Венгрии заявил о поддержке Грузии.
Несколько машин с флагами Венгрии проехали по проспекту Руставели в столице Грузии. Участники акции протеста освистали их, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.
Участники акции кричали: "путин - х**ло" и „Русебо" ("Русские" - ред.).
Контекст Виктор Орбан прилетел в Тбилиси сегодня вечером. По информации Formula, политик остановился в отеле на проспекте Руставели.
Добавим
"Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия - консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных лекций им нужна наша поддержка на европейском пути", - написал премьер-министр Виктор Орбан в X перед тем, как его освистали в Тбилиси.
Визит Орбана в Тбилиси: в ЕС отметили, что венгерский премьер не получал мандат на поездку в Грузию28 октября 2024, 16:09 • 7425 просмотров