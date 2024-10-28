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Митингующие в Тбилиси освистали кортеж Орбана

Митингующие в Тбилиси освистали кортеж Орбана

Киев  •  УНН

16:29 • 6745 просмотра

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Во время визита Виктора Орбана в Тбилиси местные жители освистали автомобили с флагами Венгрии на проспекте Руставели. Протестующие скандировали антироссийские лозунги, в то время как премьер-министр Венгрии заявил о поддержке Грузии.

Несколько машин с флагами Венгрии проехали по проспекту Руставели в столице Грузии. Участники акции протеста освистали их, передает УНН со ссылкой на Paper Kartuli.

Участники акции кричали: "путин - х**ло" и „Русебо" ("Русские" - ред.).

Контекст Виктор Орбан прилетел в Тбилиси сегодня вечером. По информации Formula, политик остановился в отеле на проспекте Руставели.

Добавим

"Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия - консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных лекций им нужна наша поддержка на европейском пути", - написал премьер-министр Виктор Орбан в X перед тем, как его освистали в Тбилиси.

Визит Орбана в Тбилиси: в ЕС отметили, что венгерский премьер не получал мандат на поездку в Грузию28 октября 2024, 16:09 • 7425 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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