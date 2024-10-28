Визит Орбана в Тбилиси: в ЕС отметили, что венгерский премьер не получал мандат на поездку в Грузию
Киев • УНН
Представитель ЕС Петер Стано заявил, что визит Орбана в Грузию является сугубо двусторонним и не представляет интересы ЕС. Премьер Венгрии неожиданно появился в отеле, где проходит встреча оппозиции с западными дипломатами.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не получил от ЕС мандата на посещение Грузии, поэтому в рамках своего визита в Тбилиси он не будет представлять Европейский Союз. Об этом в комментарии Суспільному заявил представитель ЕС Петер Стано, передает УНН.
Детали
Комментируя визит венгерского премьера в Грузию после парламентских выборов в стране, Стано подчеркнул, что тот происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между двумя государствами.
Представитель ЕС отметил, Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Тбилиси.
В Тбилиси начинается митинг из-за фальсификации выборов, главный проспект перекрыт28 октября 2024, 15:40 • 4206 просмотров
Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Грузию происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между двумя государствами. Позиция Евросоюза была четко изложена в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Европейской комиссии в воскресенье 27 октября
Контекст
В понедельник, 28 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Грузии, неожиданно прибыл в отель Tbilisi Marriott.
Отмечается, что в отеле продолжается встреча лидеров оппозиции с западными дипломатами.
Напомним,
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.