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Визит Орбана в Тбилиси: в ЕС отметили, что венгерский премьер не получал мандат на поездку в Грузию

Визит Орбана в Тбилиси: в ЕС отметили, что венгерский премьер не получал мандат на поездку в Грузию

Киев  •  УНН

16:09 • 1465 просмотра

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Представитель ЕС Петер Стано заявил, что визит Орбана в Грузию является сугубо двусторонним и не представляет интересы ЕС. Премьер Венгрии неожиданно появился в отеле, где проходит встреча оппозиции с западными дипломатами.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не получил от ЕС мандата на посещение Грузии, поэтому в рамках своего визита в Тбилиси он не будет представлять Европейский Союз. Об этом в комментарии Суспільному заявил представитель ЕС Петер Стано, передает УНН.

Детали

Комментируя визит венгерского премьера в Грузию после парламентских выборов в стране, Стано подчеркнул, что тот происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между двумя государствами.

Представитель ЕС отметил, Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Тбилиси.

В Тбилиси начинается митинг из-за фальсификации выборов, главный проспект перекрыт28 октября 2024, 15:40 • 4206 просмотров

Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Грузию происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между двумя государствами.  Позиция Евросоюза была четко изложена в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Европейской комиссии в воскресенье 27 октября  

  - сказал Стано.

Контекст 

В понедельник, 28 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится с визитом в Грузии, неожиданно прибыл в отель Tbilisi Marriott.

Отмечается, что в отеле продолжается встреча лидеров оппозиции с западными дипломатами. 

Напомним,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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