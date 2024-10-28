В Тбилиси начинается митинг из-за фальсификации выборов, главный проспект перекрыт
Киев • УНН
Проспект Руставели в Тбилиси заблокирован протестующими из-за фальсификации парламентских выборов. Ожидается прибытие президента Саломе Зурабишвили и лидеров оппозиции после консультаций.
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт участниками акции протеста против фальсификации парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
По данным СМИ, сам митинг пока не начался - люди продолжают подходить, многие едут сюда после работы.
Вскоре должны появиться президент Саломи Зурабишвили и лидеры оппозиции - они завершают консультации перед акцией.
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Добавим
26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Как пишет "Радио Свобода", наблюдатели заявили о значительных нарушениях, которые повлияли на результаты. "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет, набрала более 50%.
Напомним
Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.