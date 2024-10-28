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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тбилиси начинается митинг из-за фальсификации выборов, главный проспект перекрыт

В Тбилиси начинается митинг из-за фальсификации выборов, главный проспект перекрыт

Киев  •  УНН

15:40 • 3683 просмотра

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Проспект Руставели в Тбилиси заблокирован протестующими из-за фальсификации парламентских выборов. Ожидается прибытие президента Саломе Зурабишвили и лидеров оппозиции после консультаций.

Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт участниками акции протеста против фальсификации парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

По данным СМИ, сам митинг пока не начался - люди продолжают подходить, многие едут сюда после работы.

Вскоре должны появиться президент Саломи Зурабишвили и лидеры оппозиции - они завершают консультации перед акцией.

За пикетирование каких объектов в Грузии можно попасть за решетку? Объявлен перечень25 октября 2024, 16:25 • 15532 просмотра

Добавим

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Как пишет "Радио Свобода", наблюдатели заявили о значительных нарушениях, которые повлияли на результаты. "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет, набрала более 50%. 

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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