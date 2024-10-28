У Тбілісі розпочинається мітинг через фальсифікацію виборів, головний проспект перекрито
Київ • УНН
Проспект Руставелі у Тбілісі заблокований протестувальниками через фальсифікацію парламентських виборів. Очікується прибуття президента Саломе Зурабішвілі та лідерів опозиції після консультацій.
Проспект Руставелі у Тбілісі перекритий учасниками акції протесту проти фальсифікації парламентських виборів, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
За даними ЗМІ, сам мітинг поки не розпочався – люди продовжують підходити, багато хто їде сюди після роботи.
Незабаром мають з'явитися президент Саломі Зурабішвілі та лідери опозиції – вони завершують консультації перед акцією.
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26 жовтня у Грузії відбулись парламентські вибори. Як пише "Радіо Свобода", спостерігачі заявили про значні порушення, які вплинули на результати. "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років, набрала понад 50%.
Нагадаємо
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.