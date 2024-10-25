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За пікетування яких об'єктів у Грузії можна потрапити за грати? Оголошено перелік

Київ • УНН

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Уряд Грузії затвердив список стратегічних об'єктів, блокування яких каратиметься ув'язненням до 4 років. До переліку увійшли парламент, ЦВК, міністерства та інші важливі установи.

За пікетування яких об'єктів у Грузії можна потрапити за грати? Оголошено перелік

За три дні до парламентських виборів уряд Грузії затвердив список адміністративних будівель зі статусом стратегічних об'єктів, блокування яких може призвести до карного покарання, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

За даними ЗМІ, до переліку увійшли парламент Грузії, адміністрація уряду, Центральна виборча комісія та навіть Патріархія.

Офіс ЦВК Грузії зміцнюють перед виборами "для підтримки безпечного середовища".

Згідно з ухвалою, яку прем'єр Іраклій Кобахіддзе підписав напередодні, за захоплення або блокування стратегічних об'єктів передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі, а у разі терористичних дій — від 10 до 15 років.

До стратегічних об'єктів належать:

парламент Грузії;

міністерства;

органи місцевих самоврядувань;

суди та прокуратура;

Служба державної безпеки та служба розвідки;

Національний банк Грузії;

посольства та консульства;

Центральна виборча комісія Грузії;

Патріархія Грузинської православної церкви;

пункти перетину державного кордону;

об'єкти, пов'язані з енергопостачанням та водопостачанням;

медичні установи;

будівлі телерадіокомпаній;

портова інфраструктура та залізниці;

метрополітен та аеропорти.

Грузинська служба Радіо Свобода зазначає, що аналогічна ухвала була прийнята ще за часів Едуарда Шеварадзе, за кілька тижнів до парламентських виборів у 2003 році. Його скасували 2004 року невдовзі після зміни уряду.

У травні 2024 року, на піку протестів проти закону про іноагентів, глава МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі анонсував, що у питанні пікетів "непропорційно до лояльної практики більше не буде". Гомелаурі тоді попередив, що блокування парламенту та інших держоб'єктів особливої ​​ваги каратиметься позбавленням волі на строк до 4 років за статтею 222 КК Грузії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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