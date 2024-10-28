Візит Орбана до Тбілісі: в ЄС наголосили, що угорський прем'єр не отримував мандат на поїздку до Грузії
Київ • УНН
Речник ЄС Петер Стано заявив, що візит Орбана до Грузії є суто двостороннім і не представляє інтереси ЄС. Прем'єр Угорщини несподівано з'явився в готелі, де проходить зустріч опозиції з західними дипломатами.
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не отримав від ЄС мандату на відвідування Грузії, тож в межах свого візиту до Тбілісі він не представлятиме Європейський Союз. Про це в коментарі Суспільному заявив речник ЄС Петер Стано, передає УНН.
Деталі
Коментуючи візит угорського прем'єра до Грузії після парламентських виборів у країні, Стано підкреслив, що той відбувається виключно у межах двосторонніх відносин між обома державами.
Речник ЄС зауважив, Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на візит до Тбілісі.
У Тбілісі розпочинається мітинг через фальсифікацію виборів, головний проспект перекрито28.10.24, 17:40 • 16304 перегляди
Візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Грузії відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між обома державами. Позиція Євросоюзу була чітко викладена у заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля та Європейської комісії у неділю 27 жовтня
Контекст
У понеділок, 28 жовтня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває з візитом у Грузії, несподівано прибув до готелю Tbilisi Marriott.
Зазначається, що у готелі триває зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами.
Нагадаємо
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.