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Візит Орбана до Тбілісі: в ЄС наголосили, що угорський прем'єр не отримував мандат на поїздку до Грузії

Київ • УНН

 • 16284 перегляди

Речник ЄС Петер Стано заявив, що візит Орбана до Грузії є суто двостороннім і не представляє інтереси ЄС. Прем'єр Угорщини несподівано з'явився в готелі, де проходить зустріч опозиції з західними дипломатами.

Візит Орбана до Тбілісі: в ЄС наголосили, що угорський прем'єр не отримував мандат на поїздку до Грузії

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не отримав від ЄС мандату на відвідування Грузії, тож в межах свого візиту до Тбілісі він не представлятиме Європейський Союз. Про це в коментарі Суспільному заявив речник ЄС Петер Стано, передає УНН.

Деталі

Коментуючи візит угорського прем'єра до Грузії після парламентських виборів у країні, Стано підкреслив, що той відбувається виключно у межах двосторонніх відносин між обома державами.

Речник ЄС зауважив, Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на візит до Тбілісі.

У Тбілісі розпочинається мітинг через фальсифікацію виборів, головний проспект перекрито28.10.24, 17:40 • 16304 перегляди

Візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Грузії відбувається виключно в рамках двосторонніх відносин між обома державами.  Позиція Євросоюзу була чітко викладена у заяві високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля та Європейської комісії у неділю 27 жовтня  

  - сказав Стано.

Контекст 

У понеділок, 28 жовтня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває з візитом у Грузії, несподівано прибув до готелю Tbilisi Marriott.

Зазначається, що у готелі триває зустріч лідерів опозиції із західними дипломатами. 

Нагадаємо

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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